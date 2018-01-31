Aydın'da yollara dökülüp ziyan olan turunçlar, marifetli eller sayesinde turunç reçeline dönüştü. Geçtiğimiz yıllarda çok popüler olan turunç reçelinin nasıl yapıldığını merak edenler kağıt kalemi hazırlasın.

Aydınlı kadınlar, yollara dökülüp ziyan olan turunçları ekonomiye kazandırıyor.



Efeler Belediyesi ve Aydın Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Aşçı Yardımcılığı Kursu'na katılan kadınlar, yaklaşık 100 kilo turuncu reçele dönüştürdü.



Turunç kabuklarından 200 kavanoz reçel yapan kursiyerler, artan turunç suyundan da turunç ekşisi üretiyor.



Kurs Öğretmeni Hatice Çetinkaya Verdi, turunç reçelinin nasıl yapıldığını da anlattı.







HABER-KAMERE: GÜÇLÜ ÇEZİK

ulusal.com.tr