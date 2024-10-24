TUSAŞ'a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek'in HDP Hakkari Merkez İlçe eş başkanı olduğu ortaya çıktı

TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu. Teröristlerin PKK üyesi olduğu belirlendi. Kadın teröristin Mine Sevjin Alçiçek olduğu açıklandı. Öte yandan Mine Sevjin'in HDP Hakkari Merkez İlçe eş başkanı olduğu ortaya çıktı.

Mert Sagit Mert Sagit
TUSAŞ'a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek'in HDP Hakkari Merkez İlçe eş başkanı olduğu ortaya çıktı
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TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu. Teröristlerin PKK üyesi olduğu belirlendi. Erkek teröristin Rojger kod adlı Ali Örek, kadın teröristin Mine Sevjin Alçiçek olduğu açıklandı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralanmıştı. 

TERÖRİST MİNE SEVJİN ALÇİÇEK KİMDİR?

TUSAŞ'a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek'in 2015 yılında HDP Hakkari Merkez İlçe eş başkanı olduğu ortaya çıktı.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında bulunan HDP/DEM (2015) Merkez İlçe Eş Başkanı Mine Sevjin Alçiçek isimli teröristin 2015 yılında Abdullah Zeydan ile aynı programa katıldığı ve yemek yedikleri ortaya çıktı.

TUSAŞ'a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek'in HDP Hakkari Merkez İlçe eş başkanı olduğu ortaya çıktı - Resim : 1

TUSAŞ'a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek'in HDP Hakkari Merkez İlçe eş başkanı olduğu ortaya çıktı - Resim : 2

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