Tutuklanacağını duyunca çılgına döndü: Adliye binasından aşağı atladı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakim karşısına çıkan S.K., tutuklama kararını öğrenince adliye binasının camından atladı.

Yayınlanma:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen S.K., sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verilmesinin ardından binanın camından atlayarak ağır yaralandı.

S.K.'nın ikametgahında kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ile 45 adet extacy hap ele geçirildi. Adresindeki aramaların ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

'İNTİHAR EDEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ'

Adliyedeki sulh ceza hakimliğinde sabah saatlerinde işlemleri tamamlanan S.K., mahkeme sonucunda tutuklandığını öğrendi. Kararı duymasıyla birlikte panik halinde koşmaya başlayan şüpheli, saat 11.30 sıralarında adliye binasının camından kendini boşluğa bıraktı. Şüphelinin, olayın yaşandığı gecenin ilerleyen saatlerinde avukatına intihar edebileceğini söylediği öne sürüldü.

Zemine düşerek ağır yaralanan S.K. için adliye binasına hızla sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Meydana gelen olayla ilgili resmi makamlarca inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

zonguldak
