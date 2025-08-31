Tutuklanan çiftin evinde yangın alarmı: Kundaklama iddiası gündemde

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Savruk Yaylası'nda yaşanan olaylar zinciri korkutucu bir boyut kazandı. Alt kat kiracısı Hüseyin Başak’ı sopayla darbederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Y.R. ve eşi N.R.’nin yaşadığı 2 katlı müstakil ev, bu kez yangınla gündeme geldi.

Yangın, gece saatlerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak evde ciddi hasar meydana geldi.

KUNDAKLAMA İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olay yerindeki ilk bulgular kundaklama ihtimalini gündeme getirdi. Güvenlik güçleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için detaylı inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin raporları doğrultusunda adli sürecin şekillenmesi bekleniyor.

EV SAHİBİ ÇİFT CİNAYETTEN TUTUKLANMIŞTI

29 Ağustos’ta yaşanan olayda, evin alt katında kiracı olarak oturan Hüseyin Başak, çıkan kavga sırasında sopayla ağır şekilde darbedilmişti. Başak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.R. ve eşi N.R., kiracılarını darbederek öldürdükleri iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Olay, ilçede ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.