Tutukluluk halleri devam edecek!

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri konulu davada Dilan Polat - Engin Polat çiftinin tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verildi.

Tutukluluk halleri devam edecek!
Editör: Yağmur Biçen

İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı, sanıkların tutukluluklarına itiraz etti.

KAÇMALARINDAN KUŞKU DUYULUYOR!

İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen toplam ceza süresi, tutuklu kalınan sürenin bu süreye oranı ve dosyadaki kanıt durumunu ele aldıktan sonra kaçma kuşkusu olduğunu belirtti.

Mahkeme, sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve Yunus Emre Yıldız'ın tutukluluklarının devamına karar verdi.

Metro şantiyesinde yangın çıktı!Metro şantiyesinde yangın çıktı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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