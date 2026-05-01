Tütün üreticisinden çağrı: Özel sektör boyunduruğundan çıkmak istiyoruz

Tütün üreticisi zorlu mesaiye başladı. Tarlalarda işlenen emek karşılığını bekliyor. Ekilecek alanlar temizlendi, hazırlandı. Hatay’ın Yayladağ ve Altınözü ilçelerinde Mart sonunda başlayan tütün ekimi devam ediyor.



Üreticiler artan maliyetler ve devlet desteğinin olmaması nedeniyle zor günler geçiriyor. Ürünün alım süreci de büyük ölçüde uluslararası şirketlerin kontrolünde.



TEKEL'in özeleştirilmesinden sonra ürünü elinde kalan üreticiler, kooperatif sayesinde biraz olsun nefes almıştı. Üreticiler kooperatiflerin daha etkin olmasını istiyor.



Yayladağ Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Genel Müdürü Hasan Tunç, tütün üretiminin zor ve zahmetli bir iş olduğunu söyledi.



Tunç, tütünün tarla bitkileri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



Üretici, özel sektörün boyunduruğundan çıkmak istiyor. Devletten acil destek talep ediyor.