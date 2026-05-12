Tuvalette doğurduğu bebeği poşete sarıp çöpe bırakmıştı! Verilen ceza belli oldu

Kastamonu'da hamileliğini gizleyerek tuvalette dünyaya getirdiği bebeğini çöp poşetine koyup sokağa terk eden C.Ç.'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde C.Ç. hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan dava görülmeye devam etti. Karar duruşmasına tutuklu sanık C.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, ilk olarak C.Ç.'ye "alt soydan kendisini beden ve ruh olarak savunamayacak olan kişiye karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve C.Ç.’nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmasını dikkate alarak cezayı 12 yıla kadar düşürdü.

''ÇOCUĞUM İÇİN TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYORUM''

Duruşmada söz alan tutuklu sanık C.Ç., savunmasında tahliyesini isteyerek, "Çok pişmanım. Tutuklu kaldığım sürede çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuğum için tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Davada dinlenen bebek B.G.’nin babası K.G., bebeğin annesi C.Ç.’den şikayetçi olmadığını söyledi. B.G.’nin vasisi S.K. ise savcılık mütalaasına karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek, "Bebeğin vasiliğini aldığımdan ötürü çok mutluyum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar, çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yeni doğan bebek, ilk müdahalenin ardından yoğun çabalar sonucunda hayata döndürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin, Ankara'daki sürecin ardından sağlığına kavuştuğu ve bakımının koruyucu aile tarafından üstlenildiği öğrenildi.

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin 20 yaşındaki C.Ç. olduğu tespit edildi.

Soruşturmada C.Ç.'nin 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden sakladığı ve ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlendi. Genç kadının, tuvalette düşürdüğü bebeğini öldüğü gerekçesiyle çöp poşetine bağlayarak akli dengesi yerinde olmayan babası aracılığıyla çöpe attırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

