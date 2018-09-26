Akü fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı

Tuzla'da, akü fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.



Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi'ndeki bir akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.



Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, polis de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.



İtfaiyenin çalışması sürüyor.