Tuzla'da, hızlı tren yolundaki elektrik direğine çıkan şahıs, cereyana kapılarak hayatını kaybetti.

İstanbul Tuzla'da, hızlı tren yolundaki elektrik direğine çıkan şahıs, cereyana kapılarak hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, 30 yaşlarında bir kişi, Evliya Çelebi Mahallesi İçmeler hızlı tren istasyonundaki elektrik direğine çıktı. Yüksek gerilim akımına kapılan kişi, direkte yanarak hayatını kaybetti.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, direklerdeki elektrik akımı da yetkililer tarafından kesildi.



Elektrik akımının kesilmesinin ardından, itfaiye ekipleri şahsı direkten indirdi.



Hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından, 30 yaşlarındaki kişinin cesedi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.