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Tuzla'da korkutan yangın

İstanbul'da paniğe neden olan bir yangınla devam ediyoruz. Tuzla Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Alevler diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Tuzla'da korkutan yangın

İstanbul Tuzla'daki yangın panik yarattı. 

Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. 

Özel bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına, itfaiye, bölgeden yönlendirilen 22 araç ve 56 personelle müdahale etti.

Polis, güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de alanda hazır bekletildi. 

Kokutan yangın diğer fabrikalara sıçramandan kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #tuzla sanayi sitesi #istanbul
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