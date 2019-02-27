İstanbul'un Tuzla ilçesinde koku paniği yaşanıyor. İlçeyi saran kokunun kaynağı araştırılıyor. Kokunun kaynağı kimyasal atık mı? Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bugün İçmeler mahallemizin iki sokağını kapsayan bu hadise, çok ilginç bir hadise. Emniyet, valilik yetkilileri ve AFAD ile görüştük. Çok ilginç bir rögar kapağının açılıp, dökülen bir kimyasal madde olarak düşünülüyor. Şu ana kadar 3 kişi aşırı kokudan dolayı devlet hastanesinde ayakta tedaviyle gittiğini, herhangi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da kokuya ilişkin soruşturma başlattı