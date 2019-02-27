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Tuzla'da vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı

Tuzla'da dün çevreye yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Sürücü C.A. akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tuzla'da vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı

Tuzla'da çevreye yayılan, kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin gözaltına alınan vidanjör sürücüsü, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı.

Tuzla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen C.A, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli C.A, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli C.A'nın adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

SORUŞTURMA ÇEVREYİ KİRLETMEKTEN AÇILDI

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ihbarı üzerine, AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme yapılmış ve kokunun kaynağının belirlenmesi için numune alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise kokuya ilişkin dün, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #vidanjör #gözaltı #soruşturma #koku #tuzla
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