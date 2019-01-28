İstanbul Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İstanbul Valiliği, Tuzla'da çıkan yangında 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Valilik açıklamasında, "Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde çıkan yangında alınan ilk bilgilere göre 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar hızla çevredeki hastanelere sevk edilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden işçilerin, Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü olduğu bildirildi.

İstanbul Tuzla tersaneler bölgesindeki bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



Alınan ilk bilgilere göre, geminin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangının söndürülme çalışmaları sürdü.



İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralandı.



HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin, Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü olduğu bildirildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tuzla Tersanesi’nde Hong Kong bandıralı LR2 POSEIDON adlı gemide yakıt boşaltımı yapıldığı esnada meydana gelen yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında alınan ilk bilgilere göre, gemide çalışan işçiler Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü, olay yerinde hayatını kaybetti.



Yangın nedeniyle vücutlarında çeşitli derecelerde yanık oluşan 10 kişinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları, bu kişilerden birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Soruşturma kapsamında Başsavcılığın ilgili kolluk ekibine, "can güvenliğinin sağlanmasını müteakip olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, gerekli numunelerin alınıp incelenmesi, tersane ve gemi sorumlularının tespit edilerek savunmalarının alınması, tanık ve mağdurların beyanlarına başvurulması, araştırmaların her aşamasında ayrıntılı bilgi verilip alınacak ek talimat doğrultusunda hareket edilmesi" yönünde talimat verdiği bildirildi.



Yangının çıkış sebebinin ve sorumluların tespitini sağlamak üzere başlatılan soruşturma sürüyor.



BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.



Valilik açıklaması şöyle:



"Tersanedeki yangında yaralananların tedavileri bölgedeki hastanelerde yapılmakta olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir.



Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz."





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