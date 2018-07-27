İstanbul'da dün gece saatleri hareketli geçti. Başakşehir ve Tuzla'da çıkan fabrika yangınları vatandaşları korkuttu. Kısa zamanda kontrol altına alınan yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

Önce alevler yükseldi, sonra da duman çevreye yayıldı. İstanbul'da iki farklı noktada çıkan fabrika yangınları korku ve paniğe neden oldu.



Yangınlardan ilki Tuzla'da bir fabrikanın havalandırma kısmında çıktı. Kısa sürede alevler, tüm fabrikayı sardı.



Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahelesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı. Fabrikadaysa büyük maddi hasar oluştu.



Başakşehir'de ise alevler plastik fabrikasını sardı. Fabrika cayır cayır yandı.



Çok sayıda itfaiye ekibinin kısa sürede müdahale ettiği yangında şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.



Olayla ilgili soruştruma başlatan polis ekipleri yangınların çıkış nedenini araştırıyor.

