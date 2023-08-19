Tuzla'da bıçaklı kavga kanlı bitti! Bir kişi hayatını kaybetti

Tuzla'nın Şifa Mahallesi'nde dün bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla'da bıçaklı kavga kanlı bitti! Bir kişi hayatını kaybetti

Tuzla'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla’da Şifa Mahallesinde dün yaşanan olayda, poliste 13 adet kaydı olan Yetkin Tapki (26) isimli kişi, tartıştığı Y.K. (26) tarafından sol göğsünden 2, sağ göğsünden 1 bıçak darbesi alarak yaralandı. Poliste 6 adet kaydı olan Y.K. olayın ardından kaçarken yaralanan Yetkin Tapki de olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Tapki hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler Y.K. ile B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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