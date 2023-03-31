Çocuk Girişimciler Çarşısı depremzede çocuklar için açıldı

Çocuk girişimciler çarşısı, bu sefer depremzede çocuklar için açıldı.



Tuzla Marina’da iki gün sürecek çarşının açılışını çocuklarla birlikte yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Çocuk Girişimciler Çarşısı’nda yapılan satışlardan elde edilen gelirlerin deprem bölgesinde yaşayan çocuklara gideceğini söyledi.



çocukların, girişimciliği öğrenmesi, ticari ahlakın yerleşmesi, eskinin değerlendirilmesi, geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla başlatılan etkinliğe çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.



500 çocuğun katıldığı çarşıda satışlardan elde edilen gelirler, Tuzla Belediyesi tarafından çarşı girişine konulan kumbaralara atılarak, depremzede çocuklara ulaştırılacak.