Tuzla'da fabrika yangını!

Olay, Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla birlikte, bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMAN KAPLADI

Yaklaşık 2 dönümlük bir alan üzerine kurulu olan tesiste etkili olan yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun siyah dumanlar kapladı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki alevleri kontrol altına almak için başlattığı müdahale sürüyor.