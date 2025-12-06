Tuzla'da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangın sabah 07.30 sularında, Tuzla Tepeören Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında meydana geldi.

Fabrika tesisinin içerisinde, henüz kesin olarak belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan alevler, kısa süre içerisinde kontrolsüz bir biçimde yayılarak tüm üretim alanını etkisi altına aldı ve büyüdü.

Durumun acil ihbar edilmesi üzerine, olay yerine hızla çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Tesisin yanıcı maddeler içermesi nedeniyle ekipler, alevlere müdahale etmek için yoğun bir mücadele başlattı. İtfaiye ekiplerinin aralıksız ve meşakkatli çalışmaları sonucunda yangın, kısa sürede kontrol altına alınmayı başardı.

GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYAN SİYAH DUMANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın sırasında fabrikanın bacasından yükselen yoğun siyah dumanlar, tüm gökyüzünü kaplayarak adeta bir felaket manzarası oluşturdu. Bu yükselen duman kütleleri, havadan çekilen görüntülerle de kayıt altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları halen devam ediyor.