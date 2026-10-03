Tuzla'da şantiyede dehşet anları: 32 işçinin kaldığı konteynerler yandı!

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Saat 13.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi.

Toplam 32 işçinin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın büyük paniğe yol açarken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Söndürme çalışmalarının ardından konteynerlerde büyük çaplı maddi hasar oluştuğu görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatılırken, olay yeri ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.