Tuzla’da yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler alev aldı

Tuzla'da bir inşaat firmasına ait iki katlı işçi konteynerlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yemekhaneyi sardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tuzla’da yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler alev aldı
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Yangın, saat 16.30 sıralarında Postane Mahallesi Şentürk Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fars Yapı'ya ait alanda kurulu olan 2 katlı toplam 24 adet işçi konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Başlayan yangın kısa süre içinde yayılarak şantiyenin yemekhane bölümüne sirayet etti.

FACİA KIL PAYI ATLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaştığında yanan konteynerler hızla tahliye edildi. İtfaiye görevlileri, alevlerin şantiyenin hemen yakınında bulunan ağaçlık alana sıçramasını önlemek için yoğun bir müdahale gerçekleştirdi ve yangını kontrol altına aldı.

Zamanında yapılan tahliye işlemleri sayesinde yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak alevlere teslim olan iki katlı konteynerler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.  

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