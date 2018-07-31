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Uber'den yeni karar

Uber, sürücüsüz kamyonet programının durdurma kararı aldı. Şirket, sürücüsüz araç geliştirme çabalarında bundan böyle yalnızca binek otomobillere odaklanacak.

Uber'den yeni karar

Uber, sürücüsüz kamyonet geliştirme programını sonlandırdığını duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre, popüler taksi uygulaması, sürücüsüz araç geliştirme çabalarını yalnızca binek otomobillere odaklamak amacıyla, sürücüsüz kamyonet ve yük vasıtası geliştirme programına nokta koyduğunu açıkladı.

Şirket sürücüsüz kamyonet programı için 2016'da San Francisco şehrinde bir ekibi görevlendirmişti. Ekip aynı yılın ilerleyen günlerinde dünyanın ilk sürücüsüz ticari nakliyat seferini gerçekleştirmeyi başarmıştı.

Ekibin geliştirdiği ticari kamyonet, kasasındaki yükle California-Colorado arasında 193 kilometrelik mesafe kat etmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #uber
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