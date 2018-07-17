Olay, dün akşam Maltepe'de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Hakan olduğu öğrenilen UBER sürücüsü benzinlikte beklerken, taksi ile gelen üç kişi araca yöneldi. Aracın kapısın açmaya çalışan saldırganlar daha sonra kapıyı tekmeledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sürücüyü araçtan indirmeye çalışanlar başarılı olamadı. UBER sürüsücü geri manevra yaparak, benzinlikten çıkarken saldırganlar bir müddet peşinden koştu. Sürücünün polise giderek, şikayetçi olduğu öğrenildi.
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