Üç araçlı kaza: Kırmızı ışıkta feci çarpışma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Üç araçlı kaza: Kırmızı ışıkta feci çarpışma
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 Kaza, saat 15.30 sularında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Burhan Ş. (32) yönetimindeki 16 BJR 306 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Yekta Ç. (32) yönetimindeki 16 BAU 745 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yekta Ç.'nin aracı, önündeki Akif T. (32) idaresindeki 16 AD 146 plakalı otomobile çarparak durabildi.

3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, Burhan Ş.'nin otomobilinde bulunan yolculardan Zeynep U. (54), Fatma U. (25) ve 15 günlük bebek Çınar U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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