Üç ayda bütün servetini kumarda kaybetmişti: Antalya'da kayıp zabıta memurundan 8 gündür haber yok

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi’nde yaşayan ve Manavgat Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan 35 yaşındaki Ali Savaş'tan 8 gündür haber alınamıyor. Ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 02.30 sularında evden ayrılarak priz mevkiine gelen Savaş'ın, saat 03.00 sıralarında ırmak istikametine yöneldiği tespit edildi. Saat 04.50'de telefon sinyali tamamen kesilen zabıta memurunun ırmağa atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekiplerinin koordinesinde yürütülen ve ırmakta yoğunlaşan arama çalışmaları üçüncü gününde kapsamlı şekilde devam ediyor.

IRMAKTA KARIŞ KARIŞ ARAMA

Kayıp memuru bulmak için başlatılan çok yönlü çalışmalarda jandarma ekiplerine; dalgıçlar ve gönüllü su altı arama kurtarma timleri destek veriyor. Merkez Jandarma Karakolu, Sarıköprü ile boğaz arasındaki hatta jandarma asayiş botuyla yüzey taraması yaparken, bota entegre edilen radar ve sonar sistemleriyle ırmak tabanını inceliyor. Eş zamanlı olarak dron desteğiyle boğaz bölgesinden Küçük Şelale mevkiine kadar olan alan havadan görüntüleniyor. Kara, hava ve su unsurlarının koordinasyonuyla yürütülen arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

ÜÇ AYDA BÜTÜN SERVETİNİ KUMARDA KAYBETTİ

Oğlundan gelecek haberi bekleyen baba Hasan Savaş, Ali Savaş'ın kaybolmadan önceki yaşantısına dair bilgileri paylaştı. Üniversite eğitimini ikinci sınıfta yarıda bırakarak uzman çavuş olan ve 7 yıllık görevinin ardından 3 yıl önce istifa ederek belediyede zabıta kadrosuna geçen Ali Savaş'ın, son üç ayda kumar batağına sürüklendiği öğrenildi. Oğlunun borçları nedeniyle evini, arsasını ve arabasını sattığını belirten Hasan Savaş, süreci şu sözlerle anlattı:"Yedi yıldan sonra bıraktı geldi. Üç yıl oldu geleli. Belediyeye zabıta olarak girdi. Yakın zamana gelinceye kadar hiçbir şey yoktu. Üç ay içerisinde kendi servetine kumar oynamış. Ufak tefek olan borçlarını kendi aramızda biriktirdik, ödedik. Ama ondan sonra gene oynadıysa onu bilmiyorum. Bunun bir dairesi vardı. Bir arsası vardı. Bir arabası vardı. Bunlar gitti. Hepsi kumar borcuna gitti. Başka bir şey yoktur. Bu ayın 14’ünü 15’ine bağlayan gece nöbetten eve geliyor ve yatıyor. Sabah kalktığımızda ise yoktu"

ÇARESİZ BABADAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇAĞRI: YETER Kİ ÇIKSIN GELSİN

Sekiz gündür süren bekleyişinde çaresiz kalan Hasan Savaş, arama çalışmalarını gözleri dolarak takip ediyor. Oğlunun borçlarından dolayı kaçmış veya kendisine zarar vermiş olabileceği endişesini taşıyan Savaş, evinin önündeki traktörü dahi satmaya hazır olduğunu belirtti. Gözyaşlarına hakim olamayan baba, oğluna şu sözlerle seslendi:"Borcu varsa evimin önünde traktörüm var, onu satarım. Çıksın gelsin. Oğlum yaşıyorsa bir yerdeyse çıksın gelsin. Traktörüm var evimin önünde satar borcunu öderim"