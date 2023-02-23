Bakan Soylu: "Bu sorumluluğu hep beraber yerine getireceğiz''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Karaismailoğlu ve Murat Kurum ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Dünyada hiçbir ülke üst üste böyle 5 yaşanan depremin altından kalkabilecek kabiliyette değildir.

- Ebetteki ulusal noktada ülkemizin içerisinde herkes büyük bir gayret destek içerisindedir.

- Bir yıllık süreç içerisinde çadırlar konteynerler kalıcı konutlar olarak üç sürecimiz var.

- Hem konteyner şehirlerin hazırlanması, alt yapı konusunda nasıl daha hızlı olunur konusunda planlamayı hep beraber gerçekleştirdik.

- Artı sağlık beslenme barınma dahil vatandaşımızın yanında olmak için nasıl bir süreç izleyeceğiz beraber değerlendirdik.

- Bir takım dedikodular olacak bunları yapacaklar. Biz hep beraber işimizi yapmakla uğraşıyoruz.

- Adıyamanlı hemşerilerimize şunu söylemek isterim biz hep felaketlerde orada olduk. İşimizi yapmadan çıkmadık.

- Biz Müslümanız. Biz inanıyoruz ki ne bir saniye ileri, ne bir saniye geri. Burada yapmamız gereken hep birlikte umudumuzu geleceğe dair güçlü bir şekilde ayakta tutmak zorundayız.

- Hayatımızda hep beraber ilkleri görüyoruz. Bir yerde 10 bin hemşerimizin kardeşimizin aynı mezarlıkta defnedildi.

- Bunu bundan 30 yıl sonra bir dedenin torununa anlattığında o çocukta da büyük bir travma yaşatacağını unutmamak lazım.