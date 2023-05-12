Üç günlük yaz geliyor: Sıcaklıklar kaç derece artacak?

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Balıkesir çevreleri aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı