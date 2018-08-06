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Üç il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Denizli'nin güneyi, Muğla ve Antalya'nın bazı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Üç il için kuvvetli yağış uyarısı

Denizli'nin güneyi, Muğla ve Antalya'nın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güney İç Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, akşam saatlerine kadar Denizli'nin güneyi (Tavas, Kale, Acıpayam, Beyağaç, Çameli), Muğla'nın Seydikemer ilçesi ve Fethiye'nin iç kesimleri ile Antalya'nın Elmalı ve Kaş ilçelerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #yağış
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