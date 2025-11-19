Üç yıllık tedavinin ardından kanseri yenmişti… Trafik kavgasında öldürüldü

Giresun’da trafikte yaşanan kazanın ardından başlayan tartışma, emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun’un yaşamını yitirdiği bir kavgaya dönüştü. Sürücü İlhan İhtiyaroğlu tarafından darbedilen Coşkun’un, doktor kızı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan’ın uyguladığı üç yıllık tedaviyle akciğer kanserini yalnızca bir hafta önce atlattığı ortaya çıktı.

16 Kasım’da Giresun’dan Trabzon yönüne seyreden İlhan İhtiyaroğlu’nun kullandığı otomobil ile Abdullah Coşkun’un aracı çarpıştı. Araçlarda hasar meydana gelmesinin ardından taraflar arasında tartışma başladı. İddiaya göre kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yere yığılan Coşkun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü İlhan İhtiyaroğlu, sevk edildiği adliyede “neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Coşkun, Tirebolu’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KANSERİ BİR HAFTA ÖNCE YENMİŞTİ

Ailesini ve ilçeyi yasa boğan ölümün ardından, emekli öğretmenin akciğer kanserini yalnızca bir hafta önce atlattığı öğrenildi. Coşkun’un tedavisini yürüten kızı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, babasının sağlık mücadelesinin başarıyla sonuçlandığını ancak trafik kavgasında yaşamını yitirdiğini söyleyerek adalet istedi.

“KALBİNE BİLE TEKME ATTI”

Olay sırasında araçta bulunan Hanife Coşkun, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bir araç bize vurdu. ‘Güm’ sesi geldi ama anlamadık. Teker patladı sandım. Bize çarpan araç önümüze kırdı. Araçtan inen cani, ağır küfürlerle arabayı tekmelemeye başladı. Eşim camı açınca kaşının üzerine yumruk attı, kapıyı açıp dışarı çıkardı. Eşimin kanseri yeni atlattığını söyleyip yalvardım. Ama tekme tokat dövmeye devam etti. Eşim çıkamayınca camdan izledim. Gelen vatandaşlar beni arabadan çıkardı. ‘Neden bu kadar tekme atıyorsun?’ diye bağırınca bana da yumruk savurdu. Eşimin kafasından kan boşalıyordu. Kalbine bile tekme attı. Gördüklerimden sonra şuurumu kaybettim.”

“BABAM KANSERİ YENDİ AMA CANİYİ YENEMEDİ”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan da babasının ölümünü “vahşet” olarak nitelendirdi:

“Hem kızı hem doktoruyum. 3 senedir akciğer kanserinde mucize yarattık. Bir hafta önce taraması tertemiz çıktı. Sevinçle memleketlerine geliyorlardı. Babam bir karıncayı incitmeyecek kadar sevecen bir öğretmendi. Annem, ‘Bu adam hasta’ diyerek yalvarmasına rağmen cani, babam yere düştükten sonra bile tekmelemeye devam etmiş. Annemi de sürüklemiş. Bu kişinin toplum içinde dolaşmaması lazım. Hepimiz tehlikedeyiz. Babam kanseri yendi ama caniyi yenemedi. Bu vahşetin takipçisi olacağız.”