Batman'daki bir gazetecinin sosyal medyada da yankı bulan "Yaşlılarımız da deniz görsün" köşe yazısı sayesinde hayatında hiç uçağa binmeyen ve deniz görmeyen ihtiyaç sahibi 15 kadın Anneler Günü hediyesi olarak Balıkesir'e tatile gönderildi.

Batman'da yayımlanan bir gazetenin köşe yazarı Hatice Türkan’ın "Yaşlılarımız da deniz görsün" başlıklı makalesini dikkate alan belediye ve Batmanlı otel sahibi bir iş kadını, ihtiyaç sahibi 15 kadına Anneler Günühediyesi olarak Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 gün tatil imkanı sundu. İlk defa uçağa binip, deniz gören kadınlar, büyük sevinç yaşadı.



Hatice Türkan'ın makalesinin sosyal medyada paylaşılmasıyla konudan haberdar olan İstanbul’da yaşayan Batmanlı iş kadını Emine Arık Tuncer, "Edremit’teki otelimi, kadınlara açmaya hazırım" paylaşımıyla bu çağrıya kulak verdi. Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy da kadınların uçak biletlerini ve Edremit’teki masraflarını karşılayabileceğini açıkladı.





Batman Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünde kaydı bulunan, ihtiyaç sahibi kadınlardan oluşan bir liste hazırlandı, kendilerinin uçak biletleri alındı. 15 Kadın, "Anneler Günü" hediyesi olarak İstanbul aktarmalı uçakla Edremit'e geldi.



Hayatlarında ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşayan kadınlar, Edremit'in Akçay Mahallesi'nde bulunan denize sıfır otele gelir gelmez odalarına bile çıkmadan sahile koştu.





"Kimse deniz görmeden ve uçağa binmeden ölmesin"



Batman Son Söz gazetesi köşe yazarı Hatice Türkan, Koca Seyit Havalimanında yaptığı açıklamada, "9 Nisan'da 'Yaşlılarımız da deniz görsün' başlığıyla bir makale kaleme aldım. Bu yazımda 'Kimse deniz görmeden ve uçağa binmeden ölmesin' çağrısı yaptım." dedi.



Türkan, hiç uçağa binmemiş ve deniz görmemiş kadınlarla üç gün boyunca Edremit'i gezeceklerini dile getirdi.



"Deniz çok güzelmiş"



Batman'dan Edremit'e gelen kadınlar da organizasyonun Anneler Günü öncesi kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Batman'daki kadınların gerçekten ihtiyacı var buna. Kadınlara iş imkanı olursa, kadınlarımız çalışırsa ülkemiz de güçlü olur. Kadınlarımız ayakta dururlarsa devletimiz daha güçlü olur. Türkiyemizi çok seviyoruz. Anneler Günü için bu programı hazırlayanlara teşekkür ediyoruz. Bize bir sürpriz yaptılar. Sevindik, mutlu olduk. Denizi ilk kez gördük. Bu çok güzel bir duygu. Deniz çok güzelmiş."