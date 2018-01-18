Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pissten çıkan Pegasus'a ait yolcu uçağı uçurum kenarından çıkartıldı.
Kurtarma çalışmaları için 300 ve 500 tonluk iki vinç kullanıldı.
Bulunduğu yerden alınan uçak, ekiplerin kontrolünde piste indirildi.
Yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardında kaldırılan uçak, inceleme için hangara götürüldü.
Trabzon Havalimanı, çalışmalar dolayısıyla 24 saatliğine uçuşlara kapatıldı.
Boeing 737 tipi uçağın bulunduğu yerden çıkarılmasının maliyetinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirtildi.
ulusal.com.tr
Trabzon'da pistten çıkan uçak bulunduğu yamaçtan 11 saatlik çalışmanın ardından çıkartıldı. Uçak inceleme için hangara götürüldü.
Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pissten çıkan Pegasus'a ait yolcu uçağı uçurum kenarından çıkartıldı.
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