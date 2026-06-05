Uçakta korku dolu anlar! Taşınabilir şarj cihazı yanınca yolcular tahliye edildi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı, kabin içinde taşınabilir şarj cihazının alev alması sonucu acil olarak tahliye edildi. Yaşanan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, cihazın sahibi olan 19 yaşındaki yolcu gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Uçakta korku dolu anlar! Taşınabilir şarj cihazı yanınca yolcular tahliye edildi
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Olay, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi. Yolcu alımını tamamlayan uçak, kalkış prosedürlerini gerçekleştirmek üzere pist başına doğru harekete geçtiği sırada kabin içerisinde beklenmedik bir durum yaşandı. Yolculardan 19 yaşındaki T.T.'ye ait el bagajının içinde bulunan taşınabilir şarj cihazından aniden dumanlar çıkmaya başladı.

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Bagajdan duman çıktığının fark edilmesi üzerine uçağın pilotu derhal harekete geçti. Pilot, Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile telsiz irtibatı kurarak kabin içindeki tehlikeli durumu yetkililere bildirdi. Bu esnada şarj cihazından kaynaklanan küçük çaplı yangına müdahale edilerek alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangının söndürülmesiyle eş zamanlı olarak, güvenlik tedbirleri kapsamında uçakta bulunan tüm yolcular tahliye edildi. Olayın ardından havalimanı polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan ilk çalışmaların sonucunda polis ekipleri, yanan şarj cihazının sahibi olan yolcu T.T.'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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