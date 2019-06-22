'Uçan kale' Kayseri'de

Türk Hava Kuvvetleri (THK) filosuna bir A400M Atlas tipi askeri nakliye uçağı daha katıldı. TSK'nın gücüne güç katacak olan uçak, Kayseri'de Üs Komutanlığı'na iniş yaparak birliğe dahil oldu

Sekizinci 'uçan kale' A400M Atlas TSK envanterine girdi.TSK'nın taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve 'uçan kale' olarak da nitelendirilen A400M uçaklarının sayısı artıyor.Milli Savunma Bakanlığı, uçakla iligili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlık, "Önemli bir kuvvet çarpanı olarak A400M Atlas uçaklarının 8’incisi Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na iniş yaparak birliğine katıldı" dedi.Türkiye, A400M Projesi'nde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülkeden biri olarak bulunuyor. İlk uçağını 2013 yılında alan Türkiye, toplamda 10 adet A400M'yi 2022 başına kadar envanterine katmış olacak.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi, katılımcı ülkelerin havacılık endüstrileriyle birlikte uçağın tasarım ve üretiminde sorumluluk üstleniyor.