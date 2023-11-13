Ücretli Öğretmenler 15 Bin Atama İstedi

Atama talep eden ücretli öğretmenler Ankara Ulus Meydan’ında buluştu. Özlük haklarında iyileştirme isteyen öğretmenler, “yarım sgk primi ile çalışmak istemiyoruz” dediler. Manisa Ücretli Öğretmenler Derneği Platformu başkanı Mine Ergin, ayrı bir kontenjanda 15 bin atama istediklerini belirtti.

Ankara Ulus Meydanı’nda atama talep eden ücretli öğretmenler basın açıklaması yaptı.

Özlük haklarında iyileştirme isteyen ücretli öğretmenler yarım yatan sgk primi ile çalışmak istemediklerini belirtti.

Manisa Ücretli Öğretmenler Derneği Platformu başkanı Mine Ergin, ücretli öğretmenlerin sorunları için bir çok kez yetkili mercilere gittiklerini fakat seslerinin duyulmadığını belirtti.

Ergin, ayrı bir kontenjanda 15 bin atama istediklerini söyledi.

Açıklamada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da kınandı.

# atama bekleyen öğretmenler # ücretli öğretmen
Çok Okunanlar
1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre Altın Fiyatları...
1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre Altın Fiyatları...
Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destekler Bugün Hesaba Yattı!
Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destekler Bugün Hesaba Yattı!
Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nden Son Görünüm!
Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nden Son Görünüm!
İstanbul'da Dev Kesinti!
İstanbul'da Dev Kesinti!
Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç Türk Lirası Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç Türk Lirası Oldu?
Öne Çıkanlar İmamoğlu ve Özel arasında gizli protokol mü var? - İmambakır Üküş o gerçeği açıkladı! İmamoğlu ve Özel arasında gizli protokol mü var? - İmambakır Üküş o gerçeği açıkladı! İlhan Uzgel Kimdir? İlhan Uzgel Kimdir?