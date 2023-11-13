Ücretli Öğretmenler 15 Bin Atama İstedi

Ankara Ulus Meydanı’nda atama talep eden ücretli öğretmenler basın açıklaması yaptı.



Özlük haklarında iyileştirme isteyen ücretli öğretmenler yarım yatan sgk primi ile çalışmak istemediklerini belirtti.



Manisa Ücretli Öğretmenler Derneği Platformu başkanı Mine Ergin, ücretli öğretmenlerin sorunları için bir çok kez yetkili mercilere gittiklerini fakat seslerinin duyulmadığını belirtti.



Ergin, ayrı bir kontenjanda 15 bin atama istediklerini söyledi.



Açıklamada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da kınandı.