Salihli ilçesinde, 15 metrelik uçurumda mahsur kalan av köpeğini itfaiye kurtardı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 15 metrelik uçurumda mahsur kalan av köpeğini itfaiye kurtardı.



Alınan bilgiye göre, Kordon Mahallesi'nde Mehmet Elvan'a ait av köpeği, tilki kovalarken 15 metrelik uçuruma yuvarlanarak burada mahsur kaldı.



Sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, halat yardımıyla köpeğe ulaştı.



Av köpeği, iki saat süren çalışmanın ardından düştüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.