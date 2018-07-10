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Ufuk Tatar'ın otopsi sonucu açıklandı

Hatay'da ölü bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsisinde silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmazken kafatasında parçalı kırıklar tespit edildi.

Ufuk Tatar'ın otopsi sonucu açıklandı

Hatay'da ölü bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsisinde silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmazken kafatasında parçalı kırıklar tespit edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ufuk Tatar #hatay
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