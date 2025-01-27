Uğur İbrahim Altay, çöken apartmanda insanları uyaran gençle bir araya geldi

Konya'nın Selçuk Mahallesi'nde 24 Ocak Cuma akşamı 4 katlı bina çökmüştü. Binanın enkazından 3 kişi sağ olarak kurtarılırken 2 kişi de hayatını kaybetmişti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4 katlı bina çökmeden önce durumu fark ederek, tüm dairelerin kapılarını çalan ve insanların dışarı çıkmasını sağlayan 20 yaşındaki Ali El Hüseyin ile bir araya geldi.

Uğur İbrahim Altay, Ali El Hüseyin'e cesareti dolayısıyla teşekkür ederek, "Yaptığın büyük kahramanlık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah senden razı olsun. Allah bir daha böyle acılar, kederler göstermesin." dedi.

Ali El Hüseyin, bina çökmeden önce yaşananları anlattı. Ali El Hüseyin, çöken Taşoluk Apartmanı'nın altındaki iş yerinde çalıştığını ve izinli olduğu gün yine iş yerine geldiğinde, fayansların patladığını fark ederek akrabalarının bulunduğu apartmana çıkarak tüm kapıları yumrukladığını ve insanların dışarı çıkmasını sağladığını söyledi.

İnsanların kendisine binaya girmemelerini söylemelerine rağmen binaya girerek, insanlara haber verdiğini dile getiren Ali El Hüseyin, "Siz Türkiye olarak bize evinizi açtınız. Bize her zaman iyi davrandınız. Benim yaptığım hiçbir şey değil. Biz kardeşiz." ifadesini kullandı.

Ali El Hüseyin, mümkün olduğunca herkese yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, "İnerken de yaşlı insanlara yardım ettim. Ayakkabısını elimle giydirdiğim var. Allah'a şükür herkese yardım etmeye çalıştım. Ölenlere Allah rahmet eylesin, onlara da çok üzüldük. Apartmanda Türk de var Suriyeli de vardı. Ben onların elinde büyüdüm. Onları da çok seviyorum, herkes de beni sever. 'Çıkmak zorundayım.' dedim. Cesaretimi topladım çıktım. İçimden dedim ki 'Belki çıkacağım, inemeyeceğim ama kesinlikle yardımcı olacağım.' Allah'a şükürler olsun cesaretimi toplayıp çıktım. Türkiye bize kapılarını açtı. Yaptığım şey onlar için çok az. Daha fazla iyilik yapmayı isterim. Ben binadan çıkarken bina yıkıldı, ben de düştüm, nefesim kesildi. O anda yardıma kardeşlerimiz geldi. İki Türk kardeşim bizi arabaya bindirdi Allah’a şükürler olsun." dedi.