Ulaşım felç oldu: Sakarya'da 6 araç birbirine girdi!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan D-650 Karayolu üzerinde tır, otobüs ve tanker dahil altı farklı aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kaza, Sakarya’nın Arifiye ilçesi sınırları içerisinde yer alan D-650 Karayolu'nun Geyve istikametindeki Kumbaşı Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen, 41 APU 751 dorse plakalı bir tır, 54 YT 178 plakalı bir otomobil, 32 PP 848 plakalı bir otobüs ve 41 AVB 274 plakalı bir tanker ile plakaları belirlenemeyen bir hafif ticari araç ve bir kamyonun dahil olduğu altı araçlık zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından olay yerine hızla sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonucu toplam 12 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere nakledildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KARAYOLU TRAFİĞİ 2 SAAT AKSADI

Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle D-650 Karayolu'nda Geyve istikametinde trafik akışı ciddi şekilde aksadı. Uzun araç kuyrukları oluşturan kaza, yaklaşık iki saat boyunca ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ve ekiplerin yol temizleme çalışmalarını tamamlamasının ardından karayolundaki ulaşım normale döndü.

