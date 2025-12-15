Ulaşım felç oldu: Sakarya'da 6 araç birbirine girdi!

Kaza, Sakarya’nın Arifiye ilçesi sınırları içerisinde yer alan D-650 Karayolu'nun Geyve istikametindeki Kumbaşı Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen, 41 APU 751 dorse plakalı bir tır, 54 YT 178 plakalı bir otomobil, 32 PP 848 plakalı bir otobüs ve 41 AVB 274 plakalı bir tanker ile plakaları belirlenemeyen bir hafif ticari araç ve bir kamyonun dahil olduğu altı araçlık zincirleme trafik kazası yaşandı.