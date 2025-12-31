Ulaşımda kar engeli: AJet 42 seferi iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, 31 Aralık’ta iç hatlarda karşılıklı 42 seferin iptal edildiğini duyurdu. Yolcular, uçuş durumlarını resmi kanallardan takip edebilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ulaşımda kar engeli: AJet 42 seferi iptal etti
Yayınlanma:

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkisini artıran yoğun yağış ve kar, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. AJet, 31 Aralık tarihinde yapılması planlanan iç hat uçuşlarının bir kısmını iptal ettiğini açıkladı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık’ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Şirketten yapılan açıklamada, zorlu kış şartlarına rağmen yolcuların seyahatlerini emniyetli şekilde tamamlaması içintüm operasyonel paydaşlarla koordineli çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Meteorolojik gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanırken, olumsuz hava koşullarının zaman zaman gecikme ve iptallere yol açabileceği ifade edilerek yolcular uyarıldı.

İsrail ordusu, 2025 yılında 21 askerinin intihar ettiğini açıkladıİsrail ordusu, 2025 yılında 21 askerinin intihar ettiğini açıkladıDünya
İstanbul’da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı? Vali Gül’den açıklamaİstanbul’da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı? Vali Gül’den açıklamaYurt
THY iptal olan seferler nereden ve nasıl öğrenilir? Uçuş iptal sorgulamaTHY iptal olan seferler nereden ve nasıl öğrenilir? Uçuş iptal sorgulamaGündem
uçuşlar iptal edildi kar yağışı
Günün Manşetleri
Yılın en iyi 12 görseli yayınlandı
Meteoroloji 7 il için uyardı
Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Türkiye Somali’de uzay limanı kuracak
Devlet korumasındaki 605 genç için yeni dönem
2025’in açlık yoksulluk sınırı belli oldu
Kar kapıda... o ilçeler dikkat!
O tünel açıldığında 35 dakikalık yol tarih olacak
Marmara'da iki tankerden acil durum çağrısı
21 ilde DEAŞ'a şafak baskını
Çok Okunanlar
Ulaşımda kar engeli: AJet 42 seferi iptal etti Ulaşımda kar engeli: AJet 42 seferi iptal etti
3 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı 3 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
Sağanak ve kar o illeri esir alacak Sağanak ve kar o illeri esir alacak
31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller 31 Aralık’ta kar yağışı 57 ili vuracak: İşte o iller
Kar kapıda... o ilçeler dikkat! Kar kapıda... o ilçeler dikkat!