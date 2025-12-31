Ulaşımda kar engeli: AJet 42 seferi iptal etti

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkisini artıran yoğun yağış ve kar, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. AJet, 31 Aralık tarihinde yapılması planlanan iç hat uçuşlarının bir kısmını iptal ettiğini açıkladı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık’ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Şirketten yapılan açıklamada, zorlu kış şartlarına rağmen yolcuların seyahatlerini emniyetli şekilde tamamlaması içintüm operasyonel paydaşlarla koordineli çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Meteorolojik gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanırken, olumsuz hava koşullarının zaman zaman gecikme ve iptallere yol açabileceği ifade edilerek yolcular uyarıldı.