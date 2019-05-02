Ulaşımda enerji verimliliğini artıracak, hava kirliliğini azaltacak yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre yoğun nüfuslu kent merkezleri "Düşük emisyon alanı" ilan edilebilecek. Bazı araçların bu alanlara girişi sınırlandırılacak.

İstanbul, Ankara, Adana, Amasya ve Manisa. Türkiye'de hava kirliliğini en yoğun olduğu kentlerin başında geliyor.



Ulaştırma Bakanlığı hem hava kirliliğini azaltmak hem de ulaşımda enerji sağlayacak yeni bir düzenleme hazırladı.



Yenilenen yönetmeliğe göre yakıt tüketiminin düşürülmesi için tedbirler alınacak.



Buna göre ana yollar, lojistik merkezler, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, tüp geçişler, yüksek hızlı tren ve demiryolu ağları, limanlar, sanayi bölgeleri ve lojistik merkezlere bağlantı yolları entegre edilecek.



Teşvik edici önlemler alınacak. Yaşlı araçlar trafikten çekilecek. Toplu taşıma filoları yeni teknoloji araçlarla değiştirilecek. Trafiği rahatlatmak amacıyla kentte işe başlama ve bitiş saatleri planlanabilecek. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma olanakları değerlendirilecek.



Kent merkezlerinde ve semt ölçeğinde yoğun trafik ve hava kirliliğinin yaşandığı alanlar düşük emisyon alanı ilan edilebilecek. Alana girişi sınırlandırılacak olan araçlar için alternatif ulaşım imkânları ve yolları planlanacak.



Sınırlandırma ve ücretlendirme araç emisyon sınıfına, girilen yola, trafik yoğunluğuna, bölge ve zaman dilimine göre orantılı ücretlendirilecek.





ulusal.com.tr