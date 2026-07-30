Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kuzey-güney yönünde yeniden açıldığını bildirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı!
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı Nara dönüşünde Suriye'den Rusya'ya seyir halinde olan 190 metre boyundaki San Marino bayraklı Pilatus Marine isimli dökme yük gemisinin makine arızası nedeniyle karaya oturduğu hatırlatıldı.

Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı

Geminin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı balık adamların gerçekleştirdiği kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmemesinin ardından kurtarma operasyonu başlatıldı. Bulunduğu yerden yüzdürülen gemiye ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde KIYEM-1 botumuz ile KURTARMA-16 ve KURTARMA-19 römorkörlerimizin yürüttüğü operasyon başarıyla tamamlandı. Çanakkale Boğazı gemi trafiği de geminin boğaz geçişini emniyetle tamamlamasının ardından kuzey-güney yönünde yeniden açıldı."

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