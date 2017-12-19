Uşak’ta yurttaşlar dünyanın en uzun 2'nci kanyonu için alanlara çıktı. Uşak Ulubey Kanyonunda akan suyun kirlenmesini protesto eden yurttaşlar, 25 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı…

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Suyumuza ve doğamıza sahip çıkalım dediler.. Akarsuların kirlenmesini protesto ettiler…



Uşak'ta Ulubey Kanyonu'ndan akan suyun kirliliği çevrecileri harekete geçirdi.



Uşak Belediyesi önünde toplanan yurttaşlar 25 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü..



Yurttaşlar sanayi atıklarının oluşturduğu kirliliği, mermer ocaklarını, kanalizasyon ve hayvan işletme atıklarının derelere bırakılmasına tepkili...



Uşak Ulubey Doğal Üretim Çevre ve Dayanışma Derneği Başkanı Arslan Civan, yaşam kaynaklarına sahip çıkılmasını istedi…



Eyleme, Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği ve TEMA Uşak Şubesi de destek verdi.





ulusal.com.tr