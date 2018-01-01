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Uludağ'da 2018'in ilk günlerinde yoğunluk devam ediyor

Günübirlikçilerin de çıktığı Oteller Bölgesi'ndeki pistlerde adeta adım atacak yer kalmadı.

Uludağ'da 2018'in ilk günlerinde yoğunluk devam ediyor

Yeni yılı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da karşılayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kayak pistlerine akın etti.


Hafta sonuyla birleşmesi dolayısıyla 3 gün olan yılbaşı tatilinin oluşturduğu yoğunluk Uludağ'da sürüyor.

Yüzde 100 dolulukla hizmet veren tesislerde kalanlar ve günübirlikçilerle birlikte binlerce kişinin buluştuğu Uludağ'daki pistlerde adım atacak yer kalmadı.
Ziyaretçiler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle karın ve tatilin tadını çıkardı.

Tatilcilerden Tanju Anar, yılbaşını fırsat bilip Uludağ'a kayak yapmaya geldiklerini söyledi.
Uludağ'ı herkese tavsiye ettiğini belirten Anar, ''Hava güneşli gözüküyordu ama biraz sisli şu an. Kar sevincimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kış boyunca her hafta gelmeyi düşünüyoruz.'' ifadesini kullandı.

Uludağ'a arkadaşlarıyla beraber Yalova'dan gelen Ahmet Arslan da yılbaşı tatillerini Uludağ'da geçirmenin güzel olduğunu kaydetti.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, otellerin bulunduğu bölgede kar kalınlığı 82 santimetre olarak ölçüldü.
Zirvede hava sıcaklığı ise bugün için en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece olarak kayıtlara geçti.


Kaynak: AA
Etiketler; #uludağ
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