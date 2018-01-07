Yürüyüş yaparken Bakacak bölgesinde mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, oteller bölgesinden yürümeye başlayan 5 kişilik grup, Bakacak bölgesindeki bir şelaleden aşağı indikten sonra bulundukları alanda mahsur kaldı.



Gruptakilerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.