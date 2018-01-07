Sur'da son durum!
Sur'da son durum!
Erzincan'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Erzincan'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Deprem oldu!
Deprem oldu!
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı

Uludağ'da 5 kişi mahsur kaldı

Yürüyüş yaparken Bakacak bölgesinde mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

Uludağ'da 5 kişi mahsur kaldı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, oteller bölgesinden yürümeye başlayan 5 kişilik grup, Bakacak bölgesindeki bir şelaleden aşağı indikten sonra bulundukları alanda mahsur kaldı.

Gruptakilerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uludağ #dağcılar #bursa
Önceki Haber
Görev Vakfı, İzmir temsilciliği açıldı
Sonraki Haber
Erzurum'da hava ulaşımına sis engeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.