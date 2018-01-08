Yürüyüş yaparken Bakacak mevkisinde mahsur kalan biri yaralı 3 kişinin kurtarılması için başlatılan çalışmalara olumsuz hava koşulları ve bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle sabaha kadar ara verildi

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken Bakacak mevkisinde mahsur kalan üç kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalara sabah saatlerinde devam edilmek üzere ara verildi.



Alınan bilgiye göre, oteller bölgesinden yürümeye başladıktan sonra Bakacak mevkisindeki bir şelaleden aşağı indikleri sırada mahsur kalan gruba, olumsuz arazi şartları nedeniyle Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri hala ulaşamadı.



Mahsur kalan grubun kardan barınak yaptığı ve ısınmak için ateş yaktığı öğrenildi.



Karadan gruba ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, olumsuz hava koşulları ve bölgenin sarp kayalık olmasının etkisiyle helikopterle de bölgeye ulaşamayınca operasyonun daha sağlıklı yürütülmesi için günün ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına ara verdi.



Uludağ'da yürüyüşe çıkan beş kişilik grup, Bakacak mevkisinde mahsur kalmış, profesyonel dağcı iki kişi kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaşmıştı.

Mahsur kalan ve ıslandıkları için donma tehlikesi geçiren üç kişiden birinin ayağının kırıldığı belirtilmişti.