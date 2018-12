Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da konaklayan tatilciler, kar altında havuza girmenin keyfini yaşıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı ve sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü, bin 865 metre rakımlı Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"nde, gün boyunca kayak ve snowboard yapan, kar motoruyla gezintiye çıkan tatilciler, pistlerin yanı başındaki sıcak havuzdan da yararlanıyor.

Bir otele ait 37 derece sıcaklıktaki suyla doldurulan havuza ilgi gösteren tatilciler, soğuk hava ve kar altında farklı bir deneyim yaşıyor.



"İlgi her geçen gün artıyor"

Otel Müdürü Murat Pınarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde kayak ve snowboard yapan, kar motoruyla gezintiye çıkan tatilcilerin genellikle akşam saatlerinde havuzu doldurduğunu söyledi.

Uludağ'da benzer başka havuz olmadığını belirten Pınarcı, "Havuz 135 santimetre derinliğinde. 2012 yılı itibarıyla hizmete girdi. Havuzu 37 ila 39 derece sıcaklığı arasında sabit tutuyoruz. Misafirlerimiz kar yağışı altında havuza girebiliyorlar. Hava soğuk olduğu için uzun süre kalmak mümkün değil. Misafirlerimiz için değişik bir atmosfer oluyor." dedi.

Pınarcı, havuzu yurt dışındaki otellerden esinlenerek yaptıklarını ifade ederek, havuza ilginin her geçen gün arttığını söyledi.



"Eksi 5-10 derecelerde havuza girmek farklı bir olay"

Havuzun birçok ülke vatandaşı tarafından tercih edildiğini belirten Pınarcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Havuzun örneklerini daha önceden yurt dışında görmüştük, biz de uygulamak istedik. Gayet başarılı oldu. Uludağ'da başka bir örneği yok. İnsanlara değişik geliyor. Eksi 5-10 derecelerde havuza girmek farklı bir olay. Misafirlerden olumlu dönüşler alıyoruz. Birçok ülke vatandaşı tercih ediyor. Eskiden biz Türkler, sıcağı seven bir millet olduğumuz için tercih ederdik fakat artık burası birçok insan tarafından kullanılıyor, tercih ediliyor. İlgi her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Belçika, Almanya ve Fransa'dan da misafirleri ağırlıyoruz. Havuz her yaştan insana hitap ediyor."