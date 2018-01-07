Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezi Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezi Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.



Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkartırken, bazıları da kar topu oynadı.



Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 88 santimetre ölçüldü.



Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 3 derece ölçüldüğü Uludağ'da hafta içi aralıklarla kar yağışı bekleniyor.