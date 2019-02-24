Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatilciler pistleri doldurdu. Tatilciler kayak ve snowboard yapıp günün tadını çıkardı

Bursa'daki Uludağ tatilciler doldurdu. Yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlendi.



Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da güzel görüntülere sahne oldu.



Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerle yoğun hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde konaklayan yerli ve yabancı tatilciler kayak yaptı.



Öte yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğü ekiplerince "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı 164 santimetre olarak ölçüldü.



Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 2 derece olduğu Uludağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.