Uludağ'da kaybolan 4 öğrenci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.

Kamp yapmak için Uludağ'a gelen K.K. A.K. B.Ü. ve K.K, doğa yürüyüşü yapmak için çıktıkları Uludağ Milli Parkı Sarıalan Kızpınar mevkisinde kayboldu.



Yollarını kaybeden öğrenciler, durumu jandarmaya bildirdi.



Kayıp öğrencilerin yerini tespit eden Uludağ'da görevli JAK timleri, kısa süre sonra öğrencilere ulaştı.



Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.