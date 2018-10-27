Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Bölgede sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

Uludağ'da yeşil ve beyazın uyumu göz dolduruyor.



"Oteller bölgesi"ne ilk kar yağdı. Yüksek kesimlerinin tamamen karla kaplandı. Son yağışların ardından oteller bölgesi de beyaza büründü.



Uludağ'ın eteklerinde, karın beyazı ve sonbahar renkleri güzel görüntüler oluşturdu.



Uludağ'ın virajlı yollarını kateden ziyaretçiler, kent merkezinden "oteller bölgesi"ne giderken adeta sonbahardan kış mevsimine yolculuk ediyor.



Alçak kesimlerdeki sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarına sahip sonbahar renkleri, yüksek rakımlarda yerini karın beyazına bırakıyor.



Yol boyunca özellikle kış ve sonbahar renklerinin kesiştiği noktalar, tabloyu andıran görüntüler ortaya çıkardı.



ulusal.com.tr