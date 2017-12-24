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Uludağ'dan Bursa'ya yaya inmek isteyen 5 dağcı kayboldu

Uludağ'dan Bursa'ya yaya inmek isteyen 5 dağcı kayboldu. Dağcılar 60 kişilik ekibin 5 saat süren nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı. Dağcılara, kabahatler kanuna muhalefet suçundan 217 lira para cezası kesildi.

Uludağ'dan Bursa'ya yaya inmek isteyen 5 dağcı kayboldu

5 saat boyunca kurtarılmayı beklediler, donmamak için yedek kıyafetlerini yaktılar.

5 Dağcı, Uludağ'dan Bursa'ya yürüyerek inmek istedi. 5 kişi, yoğun sis ve tipi nedeniyle Çobankaya mevkisinde yönlerini kaybetti.

Kaybolduklarını fark edip, telefonla jandarmayı arayıp yardım istediler. Bunun üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT'tan oluşan 60 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından dağcılara ulaştı.  

Hayati tehlikesi olmayan vatandaşlar, kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. 

Dağcılara, kabahatler kanuna muhalefet suçundan 217 lira para cezası kesildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #uludağ #bursa
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